Starker Franken macht heimische Anlagen attraktiv - Warum Anleger dennoch kein reines Schweizer Depot haben sollten

• Schweizer Franken bleibt stark• Mehr Erträge für Franken-Anlagen• Experten warnen vor Risiken

Der Schweizer Franken ist stark. Russlands Angriffskrieg in der Ukraine hat zu einer deutlichen Aufwertung der heimischen Währung gegenüber dem Euro gesorgt, zeitweise wurde sogar die Parität unterschritten. Viele Anleger sehen im Franken einen sicheren Hafen und setzen verstärkt auf die heimische Devise.

Die starke Schweizer Währung ist aber eine Gefahr - insbesondere für die Exportwirtschaft. Produkte, die ins Ausland exportiert werden, werden teurer, das geht zu Lasten der Wettbewerbsfähigkeit. Doch bislang ist davon wenig zu spüren, denn der starke Franken ist gleichzeitig ein Schutzschild für Schweizer Exportunternehmen, das gegen die starke Inflation im Euroraum wirkt. Das hat auch die Schweizerische Nationalbank jüngst bestätigt: "Der starke Franken hat die Schweiz abgeschirmt von der Inflation. Das war absolut im Sinne der SNB", sagte etwa UBS-Experte Thomas Flury gegenüber "Cash.ch".

Schweizer Anlagen werden attraktiver

Auch Anleger mit Franken-Investments profitieren von der aktuellen Lage. Um Wertzerfall zu entgehen, setzen immer mehr Schweizer auf heimische Investments statt auf Anlagen im Ausland - mit Erfolg, wenn man die Erträge als Massstab heranzieht. Denn in ausländischen Märkten entwickeln sich die Börsen kaum besser als der Schweizer Aktienmarkt, in der Regel kann der Leitindex SMI mit der Entwicklung der wichtigsten Börsen weltweit mithalten. Hinzu kommt der relative Inflationsschutz. Dass viele Anleger ein Übergewicht Schweizer Aktien im Depot haben, ist die Folge.

Auch Grossinvestoren haben bereits reagiert, so warfen zuletzt etwa die UBS, Credit Suisse und Zurich angesichts starker Inflationsraten in den Vereinigten Staaten einen Teil ihrer US-Techtitel aus dem Depot.

Experten warnen vor Klumpenrisiko

Doch Anleger, die nun ihren ausschliesslichen Fokus auf Franken-Anlagen setzen, gehen Risiken ein. Dies wird insbesondere mit Blick auf den Leitindex sichtbar, der zwar 20 Werte umfasst, bei dem aber die drei grössten Unternehmen 53 Prozent des SMI ausmachen. Die Top 5 der Indexwerte machen sogar satte 70 Prozent des gesamten Index aus. Dieses so genannte "Klumpenrisiko" kann zu einer Gefahr für Anleger werden, denn wer hauptsächlich auf Schweizer Blue Chips setzt, lässt Diversifikation in seinem Depot vermissen. Ein Kursrutsch bei einem der fünf grössten Titel im Index könnte das gesamte Börsenbarometer empfindlich beeinflussen und damit auch Anlegererträge in Gefahr bringen.

Hinzu kommt, dass auch geografische und Branchen-Diversität bei einem Fokus auf Schweizer Anlagen nicht gegeben ist. Insbesondere Wachstumstitel aus dem Techsegment sind in der Schweiz Mangelware - damit hätten Anleger, die sich einzig und allein auf Schweizer Aktien konzentriert haben, in den vergangenen Jahren viel an Rendite eingebüsst.

Diversifikation unverzichtbar

Experten raten vor diesem Hintergrund immer dazu, ein Anlegerdepot zu diversifizieren, um eine Risikomischung zu realisieren. Ohnehin werde auf lange Sicht die Währungsentwicklung durch das Zinsniveau nivelliert, zitiert die NZZ Thomas Flury, Währungsexperte bei der UBS. Anleger, die sich ausschliesslich auf Franken-Engagements konzentrierten, hätten keinen konstanten Vorteil. "Für einigermassen kompetitive Anleihen - Eidgenossen nehme ich hier mal aus - ist der Ertrag langfristig etwa gleich", so Flury weiter.

Die aktuelle Frankenstärke sieht der UBS-Stratege ohnehin nur als kurzfristigen Effekt, langfristig werde sich die heimische Währung bei 1,08 Euro einpendeln. Der Ukraine-Krieg habe die Rückkehr des für 2022 erwarteten Enthusiasmus in die Märkte gestoppt, dies werde aber nicht langfristig so bleiben, wenn sowohl der Bedarf an Rohstoffen als auch an alternativen Energien steige und der Franken geschwächt werde, zitiert die NZZ Flury.



Redaktion finanzen.ch