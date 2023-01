Die BX Swiss stellt für Privatanleger, Vermögensverwalter und Pensionskassen mit deriBX ein neues und attraktives Handelssegment für strukturierte Produkte zur Verfügung. Das in der Schweiz einzigartige und innovative Marktmodell bietet ein breites Angebot an börsengehandelten Produkten. Durch namhafte Emittenten wie der Société Générale (ehemals Commerzbank) und Lang&Schwarz, zeichnet sich das Handelssegment durch ein hohes Maß an Liquidität aus, wodurch Anleger von engen Spreads für höhere Volumina profitieren.

Kotiert wird ein breites Spektrum an Hebelprodukten: Die Warrants, Knock-out-Produkte und Faktorzertifikate beziehen sich auf Basiswerte wie Aktien und Indizes aus der Schweiz, Europa und den USA. Mit diesem geht die deriBX auf die Dynamik im Markt für strukturierte Produkte einzugehen und diesen aktiv mitzugestalten.

Auf deriBX werden strukturierte Produkte in Schweizer Franken und einer attraktiven Gebührenstruktur für Anleger und Emittenten täglich von 9.00 bis 17.30 Uhr gehandelt.