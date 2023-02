Schweizer Börse: Weltklasse-Dienstleistungen

SIX, die Betreiberin der Schweizer Börse, ist die einzige voll integrierte Finanzmarktinfrastruktur in Europa, die Kotierung und Handel mit der gesamten Post-Trading-Kette und der Echtzeit-Zahlungsabwicklung unter einem Dach vereint. Von den durch die FINMA herausgegebenen sieben Finanzmarkt-Infrastruktur-Lizenzen besitzt SIX sechs davon. Die Schweizer Börse bietet direkten Zugang zu internationalem Kapital und Liquidität. Die Schweizer Börse ist mit einer free-float-adjustierten Marktkapitalisierung von CHF 1,5 Billionen (per August 2020) die viertgrösste Börse in Europa. Dank ihrem transparenten Regulierungsansatz schafft sie besonders marktfreundliche Rahmenbedingungen für die Kotierung und den Handel von in- und ausländischen Aktien, Anleihen, ETFs, ETPs, Fonds sowie strukturierten Produkten.

Einzigartige Flexibilität mit mehr als 40‘000 Möglichkeiten

Die Welt der Strukturierten Produkte bietet zahlreiche Möglichkeiten, die Investoren zu schätzen wissen. Die Schweizer Börse zeichnet sich durch hohen Anlegerschutz, aktive Marktüberwachung und ein vollelektronisches Handelssystem aus. Gehandelt werden nur Produkte, die den Vorschriften von SER (SIX Exchange Regulation) entsprechen. Dadurch wird eine ordnungsgemässe sowie transparente und effiziente Abwicklung gewährleistet. Die Schweizer Börse bietet mit über 40‘000 handelbaren Produkten aus den Kategorien Hebelprodukte, Partizipation, Renditeoptimierung, Kapitalschutz und Anlageprodukte mit Referenzschuldner von 20 Schweizer und internationalen Emittenten, eine einzigartige Vielfalt. Die Schweizer Börse ist Mitglied der Swiss Association of Structured Products (SSPA) und wurde 2020 von SRP Europe zur «Best Structured Products and Derivatives Exchange» gewählt.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

Transparent & attraktiv

Wir bieten Vor- und Nachhandelstransparenz sowie attraktive Spreads.

Wir bieten Vor- und Nachhandelstransparenz sowie attraktive Spreads. Sicher & marktgerecht

Wir überprüfen alle Transaktionen, um sicherzustellen, dass sie marktgerecht sind.

Wir überprüfen alle Transaktionen, um sicherzustellen, dass sie marktgerecht sind. Vergleichbar & effizient

Dank Quote Quality Metrics (QQM) können Investoren die Qualität von Preisstellung und Market Making jederzeit überprüfen.

Bleiben Sie gut informiert:

Mit dem Marktreport informieren wir Sie umfassend über den Schweizer Markt für Strukturierte Produkte. Erfahren Sie monatlich alles zu den Handelsumsätzen, Top-Produkten und Neuemissionen.

Bereits am zweiten Handelstag finden Sie die wichtigsten Entwicklungen zum Markt für Strukturierte Produkte als Excel-Datei aufbereitet im Marktreport Express.

Alle Publikationen und Newsletter können Sie kostenlos bestellen unter

six-structured-products.com/dienste

www.six-structured-products.com / www.six-group.com/exchanges

SIX on Social Media

Unsere Partner