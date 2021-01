Onlinebroker Kosten Leistungen

zum Anbieter Orderprovision:

9.00 CHF bis 500.00 CHF

20.00 CHF von 500.01 CHF bis 2'000.00 CHF

danach stufenweise steigend bis 190.00 CHF Orderprovision Min./Max.

9.00 CHF / 190.00 CHF Orderprovision bei einer Order in Höhe von 10'000 CHF:

30.00 CHF Depotgebühr:

0.025% des Portfoliowertes/Quartal

(mind. 15 CHF, max 50 CHF) 13 Kriterien erfüllt Handel an der BX Swiss Handel an SIX Handel auf Xetra Handel an US-Börsen Ausserbörslicher Handel Handel von ETFs Handel von CFDs FINMA Einlagensicherung Fixpreis unterstützt mobiles Trading taggleiche Teilausführung kostenlos gebührenfreie Dividenden­auszahlung kein negativer Einlagenzins Säule 3a Vorsorge zum Anbieter

Orderprovision:

7.50 CHF bis 500.00 CHF

15.00 CHF von 500.01 CHF bis 2'000.00 CHF

25.00 CHF von 2'000.01 CHF bis 10'000.00 CHF

35.00 CHF von 10'000.01 CHF bis 20'000.00 CHF

danach 25.00 CHF für jede weitere Tranche von 20'000.00 CHF Orderprovision Min./Max.

7.50 CHF / unbegrenzt Orderprovision bei einer Order in Höhe von 10'000 CHF:

25.00 CHF Depotgebühr:

0.02% des Portfoliowertes/Quartal (mind. 15.00 CHF, max 35.00 CHF) 11 Kriterien erfüllt Handel an der BX Swiss Handel an SIX Handel auf Xetra Handel an US-Börsen Ausserbörslicher Handel Handel von ETFs Handel von CFDs FINMA Einlagensicherung Fixpreis unterstützt mobiles Trading taggleiche Teilausführung kostenlos gebührenfreie Dividenden­auszahlung kein negativer Einlagenzins Säule 3a Vorsorge

Orderprovision:

0.2 % des Ordervolumens (mind. 20.00 CHF)

0.12 % des Ordervolumens (ab Depotgrösse 75'000 CHF, mind. 18 CHF) Orderprovision Min./Max.

20.00 CHF / unbegrenzt Orderprovision bei einer Order in Höhe von 10'000 CHF:

20.00 CHF Depotgebühr:

35 CHF pro Quartal bei Inaktivität

Neukunden zahlen ein Jahr keine Depotgebühr.

Berücksichtigt wurde die Kontoart "Privathändler". 11 Kriterien erfüllt Handel an der BX Swiss Handel an SIX Handel auf Xetra Handel an US-Börsen Ausserbörslicher Handel Handel von ETFs Handel von CFDs FINMA Einlagensicherung Fixpreis unterstützt mobiles Trading taggleiche Teilausführung kostenlos gebührenfreie Dividenden­auszahlung kein negativer Einlagenzins Säule 3a Vorsorge

Orderprovision:

0.1 % des Ordervolumens Orderprovision Min./Max.

18.00 CHF / unbegrenzt Orderprovision bei einer Order in Höhe von 10'000 CHF:

18.00 CHF Depotgebühr:

89.00 CHF pro Quartal bei Inaktivität 10 Kriterien erfüllt Handel an der BX Swiss Handel an SIX Handel auf Xetra Handel an US-Börsen Ausserbörslicher Handel Handel von ETFs Handel von CFDs FINMA Einlagensicherung Fixpreis unterstützt mobiles Trading taggleiche Teilausführung kostenlos gebührenfreie Dividenden­auszahlung kein negativer Einlagenzins Säule 3a Vorsorge

Orderprovision:

5.00 CHF + 0.05 % des Ordervolumens Orderprovision Min./Max.

5.00 CHF / unbegrenzt Orderprovision bei einer Order in Höhe von 10'000 CHF:

10.00 CHF Depotgebühr:

keine 9 Kriterien erfüllt Handel an der BX Swiss Handel an SIX Handel auf Xetra Handel an US-Börsen Ausserbörslicher Handel Handel von ETFs Handel von CFDs FINMA Einlagensicherung Fixpreis unterstützt mobiles Trading taggleiche Teilausführung kostenlos gebührenfreie Dividenden­auszahlung kein negativer Einlagenzins Säule 3a Vorsorge

Orderprovision:

6.90 CHF bis 750.00 CHF

17.90 CHF von 750.01 CHF bis 2'000.00 CHF

danach stufenweise steigend bis 199.90 CHF Orderprovision Min./Max.

6.90 CHF / 199.90 CHF Orderprovision bei einer Order in Höhe von 10'000 CHF:

29.90 CHF Depotgebühr:

0.1% p.a. (max. 100 CHF) 11 Kriterien erfüllt Handel an der BX Swiss Handel an SIX Handel auf Xetra Handel an US-Börsen Ausserbörslicher Handel Handel von ETFs Handel von CFDs FINMA Einlagensicherung Fixpreis unterstützt mobiles Trading taggleiche Teilausführung kostenlos gebührenfreie Dividenden­auszahlung kein negativer Einlagenzins Säule 3a Vorsorge

Orderprovision:

15.00 CHF bis 1'000.00 CHF

25.00 CHF von 1'000.01 CHF bis 5'000.00 CHF

danach stufenweise steigend bis 350.00 CHF Orderprovision Min./Max.

15.00 CHF / 350.00 CHF Orderprovision bei einer Order in Höhe von 10'000 CHF:

35.00 CHF Depotgebühr: *

90 CHF p.a.

* Die Jahres­gebühren werden als Trading-Guthaben zur Begleichung von Courtagen für Wertschriften­transaktionen gutgeschrieben, verfallen aber am Jahresende.

** Negativzins erst ab Guthaben > 250'000 CHF. 12 Kriterien erfüllt Handel an der BX Swiss Handel an SIX Handel auf Xetra Handel an US-Börsen Ausserbörslicher Handel Handel von ETFs Handel von CFDs FINMA Einlagensicherung Fixpreis unterstützt mobiles Trading taggleiche Teilausführung kostenlos gebührenfreie Dividenden­auszahlung kein negativer Einlagenzins ** Säule 3a Vorsorge

Orderprovision:

40 CHF Orderprovision Min./Max.

40 CHF / unbegrenzt Orderprovision bei einer Order in Höhe von 10'000 CHF:

40 CHF Depotgebühr:

0.230% des Depotweres (mind. 50 CHF) * ab einer Order in Höhe von 100'000 CHF beträgt die Orderprovision 0.02% des Ordervolumens 13 Kriterien erfüllt Handel an der BX Swiss Handel an SIX Handel auf Xetra Handel an US-Börsen Ausserbörslicher Handel Handel von ETFs Handel von CFDs FINMA Einlagensicherung Fixpreis * unterstützt mobiles Trading taggleiche Teilausführung kostenlos gebührenfreie Dividenden­auszahlung kein negativer Einlagenzins Säule 3a Vorsorge