Saint-Gobain 65.78 CHF -0.12% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Saint-Gobain von 86 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ben Rada Martin kappte am Dienstag seine Absatzerwartungen für das zweite Halbjahr etwas. Teilweise aufgewogen werden die Effekte durch erwartete Preissteigerungen des Baustoffkonzerns./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 17:26 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.