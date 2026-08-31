Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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31.08.2026 18:00:38
August 2026: Analysten sehen Potenzial bei Saint-Gobain-Aktie
Im abgelaufenen Monat haben 1 Experten ihre Einschätzung der Saint-Gobain-Aktie veröffentlicht.
1 Experte stuft die Saint-Gobain-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 100,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 20,22 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Saint-Gobain-Aktie von 79,78 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|05.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|100,00 EUR
|25,34
|04.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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