August 2026: Analysten sehen Potenzial bei Saint-Gobain-Aktie

Im abgelaufenen Monat haben 1 Experten ihre Einschätzung der Saint-Gobain-Aktie veröffentlicht.

1 Experte stuft die Saint-Gobain-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 100,00 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 20,22 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der Saint-Gobain-Aktie von 79,78 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 05.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 100,00 EUR 25,34 04.08.2026

Redaktion finanzen.ch