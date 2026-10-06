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Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

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06.10.2026 11:58:13

Saint-Gobain Sell

Saint-Gobain
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Saint-Gobain von 70 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Er erwarte im dritten Quartal für den Baustoffkonzern einen leichten Umsatzanstieg im Jahresvergleich von 2,1 Prozent und liege damit etwas unter der Konsensprognose, schrieb Julian Radlinger in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Auf bereinigter Fläche rechnet er mit einem Wachstum von 3,0 Prozent, während die durchschnittliche Analystenprognose (Konsens) bei 3,6 Prozent liege. Grund des Auseinanderdriftens der Schätzungen seien seine und die Annahme des Konsens' zum Mengenwachstum./ck/rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 14:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Sell
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
67.90 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
67.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.27%
Analyst Name::
Julian Radlinger 		KGV*:
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