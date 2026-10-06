GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GSK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Auf dem jährlichen Esmo-Krebskongress ab dem 23. Oktober in Madrid erwarte sie wichtige Präsentationen der großen Pharmakonzerne, schrieb Luisa Hector am Dienstag in einem Branchenausblick. Erste Informationen stünden schon vor dem Beginn der Veranstaltung an. Bei GSK hebt sie die Präsentation zum Lungenkrebsmittel Ris-Rez hervor./gl/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
22.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.56 £
|
Abst. Kursziel*:
25.29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.72 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.15%
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
05.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel hätte eine Investition in GSK von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 steigt am Mittag (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Börse London in Grün: Anleger lassen FTSE 100 zum Start steigen (finanzen.ch)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|08:56
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|01.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|GSK Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
|19.38
|-1.24%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:43
|
Jefferies & Company Inc.
Porsche vz. Hold
|09:08
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
BioNTech Buy
|09:07
|
JP Morgan Chase & Co.
Porsche vz. Overweight
|09:03
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
AstraZeneca Buy
|08:56
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
GSK Buy
|08:54
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Pfizer Hold
|08:53
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Roche Hold