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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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07.10.2026 08:56:14

GSK Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Pence belassen. Auf dem jährlichen Esmo-Krebskongress ab dem 23. Oktober in Madrid erwarte sie wichtige Präsentationen der großen Pharmakonzerne, schrieb Luisa Hector am Dienstag in einem Branchenausblick. Erste Informationen stünden schon vor dem Beginn der Veranstaltung an. Bei GSK hebt sie die Präsentation zum Lungenkrebsmittel Ris-Rez hervor./gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
22.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
17.56 £ 		Abst. Kursziel*:
25.29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17.72 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
24.15%
Analyst Name::
Luisa Hector 		KGV*:
-
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08:56 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
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