Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
30.09.2026 10:02:14
EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor einem Jahr gekostet
Wer vor Jahren in Saint-Gobain eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Saint-Gobain-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 91.66 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Saint-Gobain-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.091 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (69.80 EUR), wäre das Investment nun 76.15 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23.85 Prozent abgenommen.
Saint-Gobain erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34.49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|17.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.09.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.09.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.06.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|05.05.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|02.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|16.09.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt pendelt am Mittwoch um die Nulllinie, während es am deutschen Aktienmarkt abwärts geht. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.