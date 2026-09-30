EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor einem Jahr gekostet

Saint-Gobain-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 91.66 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Saint-Gobain-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.091 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (69.80 EUR), wäre das Investment nun 76.15 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23.85 Prozent abgenommen.

Saint-Gobain erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34.49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch