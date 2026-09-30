Analysten sehen bei Saint-Gobain-Aktie Potenzial

5 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Saint-Gobain veröffentlicht.

4 Analysten empfehlen die Saint-Gobain-Aktie mit Kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 110,80 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von Saint-Gobain auf 69,80 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 137,00 EUR 96,28 17.09.2026 Goldman Sachs Group Inc. 85,00 EUR 21,78 16.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 14.09.2026 Jefferies & Company Inc. 137,00 EUR 96,28 10.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 100,00 EUR 43,27 09.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 95,00 EUR 36,10 08.09.2026

Redaktion finanzen.ch