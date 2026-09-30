Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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30.09.2026 18:00:38
Analysten sehen bei Saint-Gobain-Aktie Potenzial
5 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Saint-Gobain veröffentlicht.
4 Analysten empfehlen die Saint-Gobain-Aktie mit Kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 110,80 EUR beziffert, während sich der aktuelle PAR-Aktienkurs von Saint-Gobain auf 69,80 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|137,00 EUR
|96,28
|17.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|85,00 EUR
|21,78
|16.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|14.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|137,00 EUR
|96,28
|10.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|100,00 EUR
|43,27
|09.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|95,00 EUR
|36,10
|08.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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|17.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.09.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.09.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
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|UBS AG
|12.06.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|05.05.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|02.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|16.09.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Bernstein Research
|07.07.26
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|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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