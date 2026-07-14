Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Saint-Gobain Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Expertenteam ging am Montag im Rahmen seiner monatlichen Analyse der Baubranche auf die aktuellen Trends in Europa ein. Dabei wiesen die Analysten darauf hin, dass sich die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland verbessert, in Frankreich und Großbritannien indes weiter verschlechtert hätten. Zum französischen Baustoffkonzern schrieben sie, dass insbesondere eine Erholung des französischen Marktes wichtig für die Aktien wäre. Diese sei aber derzeit noch fraglich angesichts politischer Risiken. Die aktuelle Bewertung spiegele unterdessen Chancen und Risiken wider./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Market-Perform
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
77.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
74.32 €
|
Abst. Kursziel*:
3.61%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
73.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.34%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|09:50
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|02.07.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|09:50
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|02.07.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|07.07.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|30.06.26
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|26.06.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.06.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|05.05.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|02.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|09:50
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|68.36
|-0.73%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:17
|
JP Morgan Chase & Co.
AstraZeneca Overweight
|10:06
|
JP Morgan Chase & Co.
Prosus Overweight
|10:01
|
Deutsche Bank AG
Vossloh Buy
|09:53
|
Bernstein Research
HOCHTIEF Market-Perform
|09:50
|
Bernstein Research
Saint-Gobain Market-Perform
|09:48
|
Bernstein Research
VINCI Outperform
|09:42
|
JP Morgan Chase & Co.
Hapag-Lloyd Underweight