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Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

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09:01:21
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14.07.2026 09:50:16

Saint-Gobain Market-Perform

Saint-Gobain
68.58 CHF -0.90%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Expertenteam ging am Montag im Rahmen seiner monatlichen Analyse der Baubranche auf die aktuellen Trends in Europa ein. Dabei wiesen die Analysten darauf hin, dass sich die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland verbessert, in Frankreich und Großbritannien indes weiter verschlechtert hätten. Zum französischen Baustoffkonzern schrieben sie, dass insbesondere eine Erholung des französischen Marktes wichtig für die Aktien wäre. Diese sei aber derzeit noch fraglich angesichts politischer Risiken. Die aktuelle Bewertung spiegele unterdessen Chancen und Risiken wider./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Market-Perform
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
77.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
74.32 € 		Abst. Kursziel*:
3.61%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
73.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.34%
Analyst Name::
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09:50 Saint-Gobain Market-Perform Bernstein Research
07.07.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
02.07.26 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
01.07.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
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