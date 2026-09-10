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Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

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10.09.2026 20:52:12

Saint-Gobain Buy

Saint-Gobain
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Preiserhöhungen in den USA deuteten bei dem Baustoffkonzern auf weiteres Wachstum hin, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alle drei Kernprodukte verzeichneten nun ein Wachstum im Vorjahresvergleich./rob/tih/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
137.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
71.40 € 		Abst. Kursziel*:
91.88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
92.42%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
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