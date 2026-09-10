Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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10.09.2026 20:52:12
Saint-Gobain Buy
Saint-Gobain
67.30 CHF 0.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 137 Euro belassen. Preiserhöhungen in den USA deuteten bei dem Baustoffkonzern auf weiteres Wachstum hin, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alle drei Kernprodukte verzeichneten nun ein Wachstum im Vorjahresvergleich./rob/tih/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
137.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71.40 €
|
Abst. Kursziel*:
91.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
92.42%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse