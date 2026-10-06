AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 15000 Pence belassen. Auf dem jährlichen Esmo-Krebskongress ab dem 23. Oktober in Madrid erwarte sie wichtige Präsentationen der großen Pharmakonzerne, schrieb Luisa Hector am Dienstag in einem Branchenausblick. Erste Informationen stünden schon vor dem Beginn der Veranstaltung an. AstraZeneca beteilige sich wie üblich mit thematisch breit gefächerten Präsentation unter anderem zu Lungen-, Blasen- und Eierstockkrebs./gl/tav;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
150.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
138.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
120.12 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
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