DAX 40-Papier Vonovia SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE von vor 10 Jahren bedeutet

Am 07.10.2016 wurde die Vonovia SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Vonovia SE-Aktie an diesem Tag 26.77 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 373.565 Vonovia SE-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’363.68 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE-Papiers am 06.10.2026 auf 17.04 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36.36 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Vonovia SE einen Börsenwert von 14.34 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Vonovia SE-Papiere fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Vonovia SE-Aktie wurde der Erstkurs mit 17.10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch