Saint-Gobain 66.58 CHF -1.01% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Overweight" belassen. Nach dem ruhigsten Start der atlantischen Hurrikan-Saison seit 1960 sieht Analystin Elodie Rall etwas Korrekturbedarf für die operativen Ergebnisschätzungen angesichts des US-Dachdeckergeschäfts der Franzosen, wie sie am Freitag schrieb./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 18:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.