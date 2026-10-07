Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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07.10.2026 10:02:19
MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Evonik-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Evonik eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Evonik-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 14.73 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Evonik-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 678.887 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Evonik-Aktie auf 20.78 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’107.26 EUR wert. Damit wäre die Investition 41.07 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Evonik bezifferte sich zuletzt auf 9.65 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Evonik-Aktie an der Börse XETRA war der 25.04.2013. Zum Börsendebüt der Evonik-Aktie wurde der Erstkurs mit 33.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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