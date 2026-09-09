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Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

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Saint-Gobain-Performance 09.09.2026 10:02:26

EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Saint-Gobain eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Saint-Gobain
67.48 CHF -3.52%
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Am 09.09.2023 wurde das Saint-Gobain-Papier an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 57.37 EUR wert. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 1.743 Saint-Gobain-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 74.40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 129.68 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 29.68 Prozent.

Der Marktwert von Saint-Gobain betrug jüngst 36.51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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