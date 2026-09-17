Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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Saint-Gobain Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 137 Euro auf "Buy" belassen. Die Stellenangebote im US-Dachdeckergewerbe lägen laut einer Auswertung ihres US-Kollegen massiv über dem Fünfjahresdurchschnitt und auch klar über Vorjahresniveau, schrieb Glynis Johnson am Mittwoch. Und dabei stehe die Nachfrage durch Extremwetterereignisse wohl noch aus. Johnson sieht in den Zahlen einen positiven Frühindikator für die Absatzvolumina der Baumaterialien von Saint-Gobain./rob/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 01:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
137.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69.54 €
|
Abst. Kursziel*:
97.01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
96.33%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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Aktien in diesem Artikel
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