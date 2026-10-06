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07.10.2026 08:53:22

Roche Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Roche auf "Hold" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Auf dem jährlichen Esmo-Krebskongress ab dem 23. Oktober in Madrid erwarte sie wichtige Präsentationen der großen Pharmakonzerne, schrieb Luisa Hector am Dienstag in einem Branchenausblick. Erste Informationen stünden schon vor dem Beginn der Veranstaltung an./gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
350.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Luisa Hector 		KGV*:
-
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08:53 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.26 Roche Outperform Bernstein Research
30.09.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
29.09.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
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