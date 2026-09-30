NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Saint-Gobain von 100 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie gehe nach Gesprächen mit dem Baustoffkonzern von einem dreiprozentigen vergleichbaren Umsatzwachstum im dritten Quartal aus, schrieb Elodie Rall in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Für das Jahr habe sie ihre Prognosen im niedrigen einstelligen Prozentbereich gekürzt. Das Geschäftsumfeld bleibe schwierig, sei zu einem großen Teil aber wohl schon eingepreist./rob/gl/jha/;