Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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16.09.2026 10:02:28
EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Saint-Gobain-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Saint-Gobain-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Saint-Gobain-Anteile bei 61.43 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16.279 Saint-Gobain-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Saint-Gobain-Aktie auf 69.58 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’132.67 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13.27 Prozent zugenommen.
Saint-Gobain erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34.04 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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