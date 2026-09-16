EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Saint-Gobain-Aktie an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Saint-Gobain-Anteile bei 61.43 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16.279 Saint-Gobain-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Saint-Gobain-Aktie auf 69.58 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’132.67 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13.27 Prozent zugenommen.

Saint-Gobain erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34.04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch