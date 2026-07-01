Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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01.07.2026 11:03:17
Saint-Gobain Sell
Saint-Gobain
73.50 CHF 0.93%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Sell" belassen. Seine Ergebnisprognosen (Ebitda und Ebit) für das erste Halbjahr lägen leicht unter den durchschnittlichen Markterwartungen, schrieb Julian Radlinger am Dienstag in seinem Ausblick. Der Fokus des Baustoffkonzerns dürfte künftig auf dem Ebitda liegen./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 05:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Sell
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
78.88 €
|
Abst. Kursziel*:
-11.26%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
78.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.10%
|
Analyst Name::
Julian Radlinger
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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