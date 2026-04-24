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Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

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24.04.2026 10:17:10

Saint-Gobain Hold

Saint-Gobain
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Saint-Gobain nach im Jahresvergleich rückläufigen Umsatzzahlen im ersten Quartal mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Hold" belassen. Die März-Zahlen des Baustoffkonzerns seien besser als erwartet gewesen, schrieb Jon Bell in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die flächenbereinigten Umsätze dürften im zweiten Quartal dem Unternehmen zufolge positiv ausfallen, könnten im ersten Halbjahr insgesamt jedoch noch leicht rückläufig sein./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Hold
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
89.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
77.06 € 		Abst. Kursziel*:
15.49%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
77.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Jon Bell 		KGV*:
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