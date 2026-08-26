EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Saint-Gobain-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendeten die Saint-Gobain-Anteile bei 39.29 EUR. Bei einem Saint-Gobain-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25.452 Saint-Gobain-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 81.26 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’068.21 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 106.82 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Saint-Gobain belief sich zuletzt auf 39.26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch