Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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23.09.2026 10:02:24
EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Saint-Gobain-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Saint-Gobain-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 39.07 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 255.951 Saint-Gobain-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 71.22 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’228.82 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 82.29 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Saint-Gobain belief sich zuletzt auf 34.29 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|Saint-Gobain Hold
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|24.04.26
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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