EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Saint-Gobain-Papier an der Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 39.07 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 255.951 Saint-Gobain-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 71.22 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18’228.82 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 82.29 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Saint-Gobain belief sich zuletzt auf 34.29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch