Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Brenntag SE-Investition
|
07.10.2026 10:02:19
DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Brenntag SE gewesen.
Am 07.10.2021 wurden Brenntag SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Brenntag SE-Papier an diesem Tag 81.68 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Brenntag SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 12.243 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Brenntag SE-Aktie auf 60.86 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 745.10 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 25.49 Prozent.
Brenntag SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.57 Mrd. Euro. Das Brenntag SE-Papier wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Brenntag SE-Papiers lag beim Börsengang bei 51.10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Brenntag SE
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
06.10.26
|DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich in Grün (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX legt nachmittags zu (finanzen.ch)
|
06.10.26
|EQS-DD: Brenntag SE: Dr. Claudine Mollenkopf, buy (EQS Group)
|
06.10.26
|EQS-DD: Brenntag SE: Dr. Claudine Mollenkopf, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Brenntag SE
|01.10.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.06.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Brenntag Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|01.10.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX sackt ab -- Asiens Börsen schliesslich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt etwas nach. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.