DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 5 Jahren eingebracht

Am 07.10.2021 wurden Brenntag SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Brenntag SE-Papier an diesem Tag 81.68 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Brenntag SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 12.243 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Brenntag SE-Aktie auf 60.86 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 745.10 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 25.49 Prozent.

Brenntag SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.57 Mrd. Euro. Das Brenntag SE-Papier wurde am 29.03.2010 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Brenntag SE-Papiers lag beim Börsengang bei 51.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch