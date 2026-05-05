Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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Saint-Gobain Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Zwar sei das Auftaktquartal 2026 besser als erwartet ausgefallen, doch der wahre Test stehe dem Baustoffe-Konzern mit dem zweiten, dritten und vierten Quartal bevor, schrieb Julian Radlinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechne mit Gegenwind./ck/rob/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Sell
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Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
75.00 €
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Rating jetzt:
Sell
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Kurs*:
74.84 €
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Abst. Kursziel*:
0.21%
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Rating update:
Sell
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Kurs aktuell:
75.08 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-0.11%
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Analyst Name::
Julian Radlinger
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KGV*:
-