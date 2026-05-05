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Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

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05.05.2026 13:58:05

Saint-Gobain Sell

Saint-Gobain
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Zwar sei das Auftaktquartal 2026 besser als erwartet ausgefallen, doch der wahre Test stehe dem Baustoffe-Konzern mit dem zweiten, dritten und vierten Quartal bevor, schrieb Julian Radlinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechne mit Gegenwind./ck/rob/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 16:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Sell
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
74.84 € 		Abst. Kursziel*:
0.21%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
75.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.11%
Analyst Name::
Julian Radlinger 		KGV*:
-
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