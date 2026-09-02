EURO STOXX 50-Papier Saint-Gobain-Aktie: So viel hätte eine Investition in Saint-Gobain von vor einem Jahr gekostet

Das Saint-Gobain-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 90.50 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 110.497 Saint-Gobain-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’450.83 EUR, da sich der Wert eines Saint-Gobain-Papiers am 01.09.2026 auf 76.48 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 15.49 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Saint-Gobain belief sich zuletzt auf 38.32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch