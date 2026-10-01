Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’581 -0.3%  SPI 19’295 -0.2%  Dow 50’927 0.0%  DAX 24’975 0.1%  Euro 0.9341 0.0%  EStoxx50 6’186 0.2%  Gold 4’185 0.2%  Bitcoin 71’272 1.1%  Dollar 0.8291 -0.3%  Öl 101.5 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Partners Group strukturiert Fonds nach Rücknahmestopp neu - Aktie im Blick
Novartis-Aktie: Konzern baut RNA-Portfolio mit Milliarden-Deal in China aus
Alphabet-Aktie unter der Lupe: TPU-Chips könnten NVIDIA Konkurrenz machen
Goldpreis: Hochspannung vor wichtigen US-Arbeitsmarktdaten
Twilio-Aktie vor Aufnahme in den S&P 500 - Aktie reagiert
Suche...

Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

61.82
CHF
1.76
CHF
2.93 %
09:01:17
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.10.2026 21:14:18

Saint-Gobain Buy

Saint-Gobain
62.35 CHF 0.65%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain vor Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 137,00 auf 132,60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auch wenn das Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis möglicherweise stärker von den Preisen als von den Absatzmengen bestimmt worden sei, bleibe das Management des Baustoffkonzerns zuversichtlich hinsichtlich des Umsatzwachstums in der zweiten Jahreshälfte und der Erzielung eines leicht positiven Preis-Kosten-Verhältnisses für 2026, schrieb Glynis Johnson in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Expertin schätzte derweil die Entwicklung der Absatzmengen verhaltener ein und rechnet jetzt auch mit höheren Abschreibungen als zuvor./rob/la/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 13:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
132.60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67.28 € 		Abst. Kursziel*:
97.09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
66.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
98.09%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten