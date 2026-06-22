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Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

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22.06.2026 09:23:28

Saint-Gobain Hold

Saint-Gobain
71.18 CHF -2.09%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Saint-Gobain nach einem Treffen mit dem Management mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Hold" belassen. Der Ausblick des Baustoffkonzerns sei bestätigt worden, schrieb Jon Bell in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Der Fokus der Unternehmensführung liege weiterhin auf der Preis- und Kostendynamik, Margensteigerungen und dem Aufbau des Bereichs Bauchemie./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Hold
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
85.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
77.00 € 		Abst. Kursziel*:
10.39%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
77.12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.22%
Analyst Name::
Jon Bell 		KGV*:
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