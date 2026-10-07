MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 3 Jahren gekostet

Am 07.10.2023 wurden LEG Immobilien-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die LEG Immobilien-Aktie 61.70 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 162.075 LEG Immobilien-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen LEG Immobilien-Anteile wären am 06.10.2026 7’465.15 EUR wert, da der Schlussstand 46.06 EUR betrug. Das entspricht einem Minus von 25.35 Prozent.

Insgesamt war LEG Immobilien zuletzt 3.49 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der LEG Immobilien-Aktie an der Börse XETRA war der 01.02.2013. Der Erstkurs der LEG Immobilien-Aktie belief sich damals auf 44.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch