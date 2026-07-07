Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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07.07.2026 09:36:02
Saint-Gobain Hold
Saint-Gobain
73.95 CHF 1.47%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Hold" belassen. Der Baustoffkonzern dürfte ein Umsatzplus von 0,6 Prozent ausweisen und damit den wetterbedingt negativen Trend aus dem ersten Jahresviertel umdrehen, schrieb Jon Bell in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Hold
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
79.96 €
|
Abst. Kursziel*:
6.30%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
80.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.72%
|
Analyst Name::
Jon Bell
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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