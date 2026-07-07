Saint-Gobain 73.95 CHF 1.47% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Hold" belassen. Der Baustoffkonzern dürfte ein Umsatzplus von 0,6 Prozent ausweisen und damit den wetterbedingt negativen Trend aus dem ersten Jahresviertel umdrehen, schrieb Jon Bell in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.