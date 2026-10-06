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BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026

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07.10.2026 09:08:25

BioNTech (ADRs) Buy

BioNTech
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Biontech auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 US-Dollar belassen. Auf dem jährlichen Esmo-Krebskongress ab dem 23. Oktober in Madrid erwarte sie wichtige Präsentationen der großen Pharmakonzerne, schrieb Luisa Hector am Dienstag in einem Branchenausblick. Erste Informationen stünden schon vor dem Beginn der Veranstaltung an./gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
Unternehmen:
BioNTech (ADRs) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
$ 140.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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46.24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 95.78 		Abst. Kursziel aktuell:
46.17%
Analyst Name::
Luisa Hector 		KGV*:
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09:08 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.26 BioNTech Buy UBS AG
16.09.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
16.09.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
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