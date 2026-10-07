DWS Group Aktie 40853778 / DE000DWS1007
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07.10.2026 10:02:19
MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in DWS Group GmbH-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit DWS Group GmbH-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 55.45 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die DWS Group GmbH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.803 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (68.80 EUR), wäre die Investition nun 124.08 EUR wert. Damit wäre die Investition um 24.08 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für DWS Group GmbH eine Börsenbewertung in Höhe von 13.69 Mrd. Euro. Die DWS Group GmbH-Aktie wurde am 23.03.2018 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der DWS Group GmbH-Aktie lag beim Börsengang bei 32.55 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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