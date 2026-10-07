MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit DWS Group GmbH-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 55.45 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die DWS Group GmbH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.803 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (68.80 EUR), wäre die Investition nun 124.08 EUR wert. Damit wäre die Investition um 24.08 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für DWS Group GmbH eine Börsenbewertung in Höhe von 13.69 Mrd. Euro. Die DWS Group GmbH-Aktie wurde am 23.03.2018 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der DWS Group GmbH-Aktie lag beim Börsengang bei 32.55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch