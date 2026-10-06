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Pfizer Aktie 962004 / US7170811035

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07.10.2026 08:54:15

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Pfizer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Auf dem jährlichen Esmo-Krebskongress ab dem 23. Oktober in Madrid erwarte sie wichtige Präsentationen der großen Pharmakonzerne, schrieb Luisa Hector am Dienstag in einem Branchenausblick. Erste Informationen stünden schon vor dem Beginn der Veranstaltung an./gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Pfizer-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Pfizer-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Pfizer Inc. Hold
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
$ 25.00
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 27.50 		Abst. Kursziel*:
-9.09%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 27.49 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.04%
Analyst Name::
Luisa Hector 		KGV*:
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08:54 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.10.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.26 Pfizer Neutral UBS AG
24.09.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Pfizer Kaufen DZ BANK
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