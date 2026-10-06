Pfizer Aktie 962004 / US7170811035
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07.10.2026 08:54:15
Pfizer Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Pfizer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Auf dem jährlichen Esmo-Krebskongress ab dem 23. Oktober in Madrid erwarte sie wichtige Präsentationen der großen Pharmakonzerne, schrieb Luisa Hector am Dienstag in einem Branchenausblick. Erste Informationen stünden schon vor dem Beginn der Veranstaltung an./gl/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Hold
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
$ 25.00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 27.50
|
Abst. Kursziel*:
-9.09%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 27.49
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.04%
|
Analyst Name::
Luisa Hector
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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