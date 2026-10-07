DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Zalando-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 36.97 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das Zalando-Papier investiert hätte, hätte er nun 27.049 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.10.2026 gerechnet (22.40 EUR), wäre das Investment nun 605.90 EUR wert. Die Abnahme von 1’000 EUR zu 605.90 EUR entspricht einer negativen Performance von 39.41 Prozent.

Jüngst verzeichnete Zalando eine Marktkapitalisierung von 5.43 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Zalando-Papiers fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Zalando-Papier bei 24.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch