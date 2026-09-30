GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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01.10.2026 13:04:54
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Analyst Zain Ebrahim rechnet dank des Kostenmanagements des Pharmakonzerns mit einem soliden dritten Quartal, wie er am Mittwoch mit Blick auf den Bericht Ende Oktober schrieb. An den Markterwartungen dürfte sich allerdings nichts ändern./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 20:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
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Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17.00 £
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
18.22 £
|
Abst. Kursziel*:
-6.67%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
18.07 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.92%
|
Analyst Name::
Zain Ebrahim
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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