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Experten-Einschätzung 01.10.2026 17:58:44

Beiersdorf-Analyse: Halten-Bewertung von DZ BANK für Aktie

Beiersdorf-Analyse: Halten-Bewertung von DZ BANK für Aktie

DZ BANK-Analyst Thomas Maul hat eine gründliche Analyse des Beiersdorf-Papiers durchgeführt.

Beiersdorf
71.76 CHF -2.05%
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Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf von 77 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Der 'blaue Tanker' dreht nur langsam", schrieb Thomas Maul in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Konsumgüterkonzerns. Die Schwäche der wichtigen Marke Nivea, über deren Erholungspotenzial es viel Unsicherheit gebe, dürfte die starken Dermatologie-Marken in den Schatten stellen. Ein höheres Marketingbudget sowie ein stärkerer Fokus auf lokale Bedürfnisse und erschwinglichere Neuprodukte sollten Nivea aber "wieder auf Kurs bringen".

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Beiersdorf-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Beiersdorf befand sich um 17:35 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1.5 Prozent auf 75.76 EUR ab. Zuletzt wurden über XETRA 295’262 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 18.0 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 16:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Beiersdorf AG
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