GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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11.08.2026 11:59:25
GSK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Das jüngst bekannt gegebene Effizienzprogramm bis 2030 bedeute entsprechende Lenkbarkeit der Margen, schrieb Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem verbessere sich die weitere Prognostizierbarkeit der Onkologie-Pipeline./rob/mf/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.48 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19.06 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Leuchten
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|JP Morgan Chase & Co.
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