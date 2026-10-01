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Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004

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Aktie auf dem Prüfstand 01.10.2026 17:37:44

Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Heidelberg Materials-Aktie mit Overweight in neuer Analyse

Die Heidelberg Materials-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Heidelberg Materials
136.44 CHF 1.48%
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JPMorgan hat Heidelberg Materials auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Nach Gesprächen mit dem Baustoffkonzern erwarte sie für das dritte Quartal auf vergleichbarer Basis ein Ergebniswachstum (Ebitda) von 3,3 Prozent sowie einen rund sechsprozentigen Umsatzanstieg, schrieb Elodie Rall in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Heidelberg Materials-Aktie am Tag der Analyse

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:21 Uhr 2.9 Prozent im Plus bei 145.80 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 54.32 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 608’003 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt. Das Papier verlor seit Jahresbeginn 2026 33.3 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 13:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 13:54 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
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