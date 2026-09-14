GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63
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GSK Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GSK von 2000 auf 2200 Pence angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach den jüngsten Geschäftsentwicklungen und Nachrichten aus der Pipeline ist Analystin Kerry Holford zunehmend optimistisch hinsichtlich der Wachstumsaussichten der Briten, wie sie am Montag schrieb. Sechs Wirkstoffe in der späten Forschungsphase hätten das Potenzial für Spitzenumsätze von jeweils mindestens 2 Milliarden Pfund. Zudem habe die aktuelle Berenberg-Analyse der Pharmabranche hinsichtlich der Rendite auf die Forschungsinvestitionen (RORI) für GSK den vierten Platz ergeben. Die Rendite liege mit 11 Prozent klar über dem Branchenschnitt von 9 Prozent./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
0.22 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18.55 £
|
Abst. Kursziel*:
-98.81%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18.60 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-98.82%
|
Analyst Name::
Kerry Holford
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|GSK PLC Registered Shs
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