Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’713 -1.2%  SPI 19’327 -1.1%  Dow 52’421 -0.3%  DAX 25’249 -0.8%  Euro 0.9434 0.0%  EStoxx50 6’205 -0.9%  Gold 4’279 -0.5%  Bitcoin 62’954 -1.6%  Dollar 0.8175 0.0%  Öl 107.7 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die Novartis-Aktie
J. Safra Sarasin-Aktie: Privatbank eröffnet Niederlassung in Athen
Verdreifachung bis 2031: Citi sieht Ex-Bitcoin-Miner TeraWulf als Rechenzentrums-Favorit
DEUTZ-Aktie bricht ein: Neue Aktien für institutionelle Anleger ausgegeben
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag
Suche...
ETF Sparplan

GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

20.50
CHF
0.27
CHF
1.35 %
09:41:43
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.09.2026 07:57:18

GSK Buy

GSK
20.50 CHF 1.35%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GSK von 2000 auf 2200 Pence angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach den jüngsten Geschäftsentwicklungen und Nachrichten aus der Pipeline ist Analystin Kerry Holford zunehmend optimistisch hinsichtlich der Wachstumsaussichten der Briten, wie sie am Montag schrieb. Sechs Wirkstoffe in der späten Forschungsphase hätten das Potenzial für Spitzenumsätze von jeweils mindestens 2 Milliarden Pfund. Zudem habe die aktuelle Berenberg-Analyse der Pharmabranche hinsichtlich der Rendite auf die Forschungsinvestitionen (RORI) für GSK den vierten Platz ergeben. Die Rendite liege mit 11 Prozent klar über dem Branchenschnitt von 9 Prozent./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Buy
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
0.22 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18.55 £ 		Abst. Kursziel*:
-98.81%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18.60 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-98.82%
Analyst Name::
Kerry Holford 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:57 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen