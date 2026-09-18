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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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18.09.2026 09:18:37

GSK Hold

GSK
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Hold" belassen. Emmanuel Papadakis stufte in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf Präsentationen auf dem Welt-Lungenkrebskongress die Daten zu einem auf das B7H3-Protein ausgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugat als leicht positiv für den Pharmaonzern ein./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
20.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
18.83 £ 		Abst. Kursziel*:
6.19%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18.83 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
6.24%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
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09:18 GSK Hold Deutsche Bank AG
17.09.26 GSK Neutral UBS AG
15.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
15.09.26 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
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