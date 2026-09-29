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01.10.2026 16:47:21
UniCredit Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen der italienischen Bank habe sie ihre Ergebnisschätzungen (EPS) nur marginal angepasst, schrieb Delphine Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 14:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 14:07 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
94.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
81.69 €
|
Abst. Kursziel*:
15.07%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
79.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.11%
|
Analyst Name::
Delphine Lee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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