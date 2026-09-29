UniCredit 74.55 CHF -4.92% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unicredit auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen der italienischen Bank habe sie ihre Ergebnisschätzungen (EPS) nur marginal angepasst, schrieb Delphine Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 14:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 14:07 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.