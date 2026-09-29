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FTSE 100-Performance im Fokus 29.09.2026 12:26:40

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 legt am Dienstagmittag zu

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 legt am Dienstagmittag zu

So bewegt sich der FTSE 100 heute.

Antofagasta
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Am Dienstag bewegt sich der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0.27 Prozent fester bei 10’713.82 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.187 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.003 Prozent auf 10’685.19 Punkte an der Kurstafel, nach 10’684.88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’684.22 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’756.15 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 10’824.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’484.22 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9’299.84 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 7.66 Prozent. Bei 10’989.45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit ConvaTec (+ 3.68 Prozent auf 2.20 GBP), Weir Group (+ 2.73 Prozent auf 27.06 GBP), GSK (+ 2.42 Prozent auf 19.05 GBP), Anglo American (+ 2.40 Prozent auf 40.60 GBP) und Antofagasta (+ 2.27 Prozent auf 37.35 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Ithaca Energy (-3.43 Prozent auf 2.76 GBP), BP (-2.11 Prozent auf 5.52 GBP), BAT (-1.97 Prozent auf 41.40 GBP), J Sainsbury (-1.28 Prozent auf 3.32 GBP) und Barratt Developments (-1.27 Prozent auf 3.41 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 18’960’150 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 301.980 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Im Fokus stehen:
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