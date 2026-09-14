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GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

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14.09.2026 12:54:44

GSK Underweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Die Ergebnisse von Jideytro in der ARROS-1-Studie bei Lungenkrebspatienten, die noch nie zuvor mit einem Tyrosinkinase-Inhibitor (TKI) behandelt wurden, stützen seine wettbewerbsfähige Einschätzung, schrieb Zain Ebrahim am Montag. Er hat bereits einen Spitzenumsatz von 900 Millionen Pfund in seinem Modell inkludiert./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 09:21 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 09:21 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
18.55 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Zain Ebrahim 		KGV*:
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10:22 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:19 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
08.09.26 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
08.09.26 GSK Underweight Barclays Capital
02.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
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