Starker Wochentag in London: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im FTSE 100

Schlussendlich schloss der FTSE 100 den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 10’695.25 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3.179 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.001 Prozent auf 10’679.89 Punkte an der Kurstafel, nach 10’679.99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10’753.35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10’666.95 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0.339 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 25.08.2026, einen Stand von 10’886.16 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 10’529.89 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9’213.98 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7.48 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Bank of Georgia Group (+ 3.26 Prozent auf 145.80 GBP), Computacenter (+ 3.24 Prozent auf 54.10 GBP), Pershing Square (+ 2.76 Prozent auf 37.22 GBP), Standard Chartered (+ 2.48 Prozent auf 23.13 GBP) und Fresnillo (+ 2.37 Prozent auf 28.90 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Ithaca Energy (-3.58 Prozent auf 2.85 GBP), BP (-2.33 Prozent auf 5.59 GBP), Bunzl (-1.86 Prozent auf 26.38 GBP), BAT (-1.48 Prozent auf 41.80 GBP) und GSK (-1.39 Prozent auf 18.51 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 80’641’425 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 301.616 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Mit 14.84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch