So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Nachmittag am Kryptomarkt

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Um 17:11 ist Bitcoin 83.906,83 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag 0,41 Prozent höher als am Vortag (83.906,83 US-Dollar).

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 2,3 Prozent auf 11,35 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Daneben wertet Litecoin um 17:11 ab. Es geht 0,41 Prozent auf 66,90 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 67,17 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Ethereum um 0,14 Prozent auf 2.680,58 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2.684,27 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben fällt Bitcoin Cash um 0,15 Prozent auf 305,44 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 305,88 US-Dollar.

Zudem gibt Ripple nach. Um 0,43 Prozent reduziert sich der Ripple-Kurs um 17:11 auf 1,482 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,488 US-Dollar wert war.

Zudem gibt Monero am Donnerstagnachmittag nach. Um 1,27 Prozent auf 537,54 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 544,47 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Cardano-Kurs um 1,12 Prozent auf 0,2438 US-Dollar. Gestern war Cardano noch 0,2466 US-Dollar wert.

Indes fällt der Stellar-Kurs. Für Stellar geht es nach 0,2263 US-Dollar am Vortag auf 0,2182 US-Dollar nach unten (3,60 Prozent).

Daneben fällt Tron um 1,22 Prozent auf 0,3332 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,3373 US-Dollar.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach unten. Binancecoin verliert 0,38 Prozent auf 765,47 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 768,37 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0941 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Daneben wertet Solana um 17:11 ab. Es geht 0,82 Prozent auf 117,02 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 118,00 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit bewegt sich Avalanche kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Avalanche-Kurs bei 10,93 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 10,93 US-Dollar.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 14,36 US-Dollar am Vortag auf 14,28 US-Dollar nach unten (0,53 Prozent).

Inzwischen fällt der Sui-Kurs um 2,58 Prozent auf 1,133 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,163 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.