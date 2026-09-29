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29.09.2026 15:58:15
Pluszeichen in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen
Der STOXX 50 zeigt am zweiten Tag der Woche eine positive Tendenz.
Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0.24 Prozent auf 5’370.78 Punkte zu. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0.018 Prozent fester bei 5’358.87 Punkten, nach 5’357.91 Punkten am Vortag.
Bei 5’405.39 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5’358.87 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5’476.04 Punkten. Der STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 5’360.10 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 29.09.2025, den Wert von 4’609.71 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.34 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Die Tops und Flops im STOXX 50
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 3.39 Prozent auf 145.66 EUR), Richemont (+ 2.79 Prozent auf 177.05 CHF), Siemens (+ 2.41 Prozent auf 285.15 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.65 Prozent auf 81.10 CHF) und GSK (+ 1.18 Prozent auf 18.82 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BP (-2.63 Prozent auf 5.49 GBP), BAT (-2.11 Prozent auf 41.34 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.82 Prozent auf 35.88 GBP), Airbus SE (-1.04 Prozent auf 191.18 EUR) und Nestlé (-1.03 Prozent auf 76.21 CHF).
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 8’896’184 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 586.837 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.45 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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