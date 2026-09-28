FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GSK von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden GSK-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 20.69 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 48.338 GSK-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des GSK-Papiers auf 18.51 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 894.74 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 10.53 Prozent.

Der Marktwert von GSK betrug jüngst 74.05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch