Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578
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Sanofi Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Sector Perform" belassen. Trung Huynh wertet die ausgeweitete Kooperation mit Regeneron positiv. In der Immunologie- und Entzündungspipeline von Sanofi habe es in diesem Jahr einige Rückschläge gegeben, so der Experte am Donnerstag. Dies sei ein eleganter Weg, sie auszubauen und Nachfolger für Dupixent zu sichern./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 07:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
73.93 €
|
Abst. Kursziel*:
8.21%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
73.17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.33%
|
Analyst Name::
Trung Huynh
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
|
30.09.26
|Analysten sehen für Sanofi-Aktie Luft nach oben (finanzen.net)
|
29.09.26
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sanofi von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
22.09.26
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sanofi-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
15.09.26
|EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sanofi von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Cheplapharm aus Greifswald und Sanofi vor Milliarden-Deal (AWP)
|
08.09.26
|EU genehmigt Millionen für Sanofi - Insulinfabrik in Hessen (AWP)
|
08.09.26
|EU genehmigt Millionen für Sanofi - Aktie in Minus (AWP)
|
08.09.26
|EURO STOXX 50-Papier Sanofi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sanofi von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Sanofi S.A.
|14:57
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:01
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|14:57
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:01
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|10:51
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|14:57
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:01
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|68.10
|3.18%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:57
|
RBC Capital Markets
Sanofi Sector Perform
|13:40
|
Goldman Sachs Group Inc.
Novartis Sell
|13:39
|
Goldman Sachs Group Inc.
Micron Technology Neutral
|13:38
|
Goldman Sachs Group Inc.
Nordea Bank Abp Registered Shs Neutral
|13:37
|
Goldman Sachs Group Inc.
Santander Buy
|13:36
|
Goldman Sachs Group Inc.
Sartorius Stedim Biotech Buy
|13:36
|
Goldman Sachs Group Inc.
Sartorius vz. Neutral