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Sanofi Aktie 699381 / FR0000120578

67.84
CHF
1.84
CHF
2.79 %
16:51:28
SWX
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01.10.2026 14:57:48

Sanofi Sector Perform

Sanofi
68.55 CHF -0.22%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Sector Perform" belassen. Trung Huynh wertet die ausgeweitete Kooperation mit Regeneron positiv. In der Immunologie- und Entzündungspipeline von Sanofi habe es in diesem Jahr einige Rückschläge gegeben, so der Experte am Donnerstag. Dies sei ein eleganter Weg, sie auszubauen und Nachfolger für Dupixent zu sichern./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 07:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 07:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sanofi S.A. Sector Perform
Unternehmen:
Sanofi S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
73.93 € 		Abst. Kursziel*:
8.21%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
73.17 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.33%
Analyst Name::
Trung Huynh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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